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Yerel Sünnet uygulaması başladı
Yerel

Sünnet uygulaması başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 09:38:00 -
Sünnet uygulaması başladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi’nde 3 yaş ve üzeri çocuklara sünnet uygulaması öncesi ziyaret gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kahramankazan’da ikamet eden 3 yaş ve üzeri çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileleri kapsayan uygulamanın startı bugün verildi. Uzman doktorlar eşliğinde gerçekleşen sünnet uygulaması için 4 poliklinik oluşturan Kahramankazan Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 721 çocuğun sünnet uygulamasını bu yıl ise 300 çocuğun sünnet uygulamasını gerçekleştirerek toplamda 1021 çocuğun sünnet uygulamasını üstlendi.

“Sünnet Şöleni 8 Temmuz’da”

İhtiyaç sahibi olsun olmasın yeter ki ikametgahınız Kahramankazan olsun diyerek söze başlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “Kahramankazan’da ikamet eden ve bizlere sünnet talebini ileten her ailenin evlatlarını sünnet ettiriyoruz. Bu sene 18 Haziran’da başlayan uygulamamızda sünnet olan çocuklarımızın sünnet şölenlerini 8 Temmuz’da çoşku ile gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdiden hazır olun çocuklar” dedi.

Sünnet uygulamasının ardından profesyonel doktorların takibi ile iyileşme sürecinin geçeceğini belirten Başkan Oğuz, takip sürecinde ebeveynlere de gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını vurguladı.
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