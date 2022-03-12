Sünger fabrikasında yangın çıktı!
Şanlıurfa'da sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'da sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında çıktı.
Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz çıkış nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.