SunExpress’ten yapay zeka ile esnek fiyatlandırma

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yapay zeka teknolojisi ile artık her uçuş için talebe yönelik fiyat esnekliği sağlayacak şekilde geliştirilmiş yeni rezervasyon sistemini hizmete sundu.



SunExpress açıklamasına göre firma, 23 Temmuz itibarıyla uçuşlara olan talepte gerçekleşen değişiklikleri sürekli olarak takip eden ve fiyat değişikliklerini de bu doğrultuda sunan yapay zekaya dayalı yeni rezervasyon sistemini hizmete sunmaya başladı.

Yeni sistemde uçuş ve koltuk kategorilerinin mevcut doluluk oranları, yapılan rezervasyonlar veya uçuş süresi gibi pek çok veri analiz edilirken, optimizasyonun sağlanması için tüm veriler değerlendiriliyor. Bu süreçte yapılan hesaplamalarda kullanılan yolcu verileri yasal süreçler doğrultusunda saklı tutuluyor.



SunExpress’in hayata geçirdiği bu sistem sayesinde, koltuk rezervasyonu yapmak isteyen tüm SunExpress misafirlerine artık her uçuşta iki yerine beş farklı kategoriden oluşan daha geniş yelpazede alternatif fiyat seçenekleri sunulacak. Önceden koltuk rezervasyonu yapmak isteyen yolculara daha fazla bacak mesafesine sahip tüm XLEG koltukları ve diğer tüm koltuklar için sadece bir sabit fiyat seçeneği sunulurken, yeni sistem ile birlikte XLEG rezervasyonları için iki farklı ve diğer koltuklar içinse üç farklı fiyat kategorisi sunuluyor.

Talep odaklı gelişmiş fiyatlandırma algoritmaları sayesinde yolcular, koltuk seçimi dışında pek çok hizmette daha düşük ücret tekliflerinden yararlanabilecek. SunExpress, aynı zamanda, belirli bir tarife ücretinin aşılmaması için koltuk rezervasyonlarında maksimum fiyat sınırı belirleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Gelir Yönetimi Müdürü Roland Hans, "Koltuk rezervasyonları için fiyatlarımızı daha dinamik hale getirerek yolcularımıza daha fazla esneklik sunuyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmak için sürekli çalışan ve gelişen bir havayolu olarak, misafirlerimize artık daha fazla fiyat seçeneği sunmamız mümkün hale geldi. Ayrıca, yeni sistem ile birlikte yapay zeka gibi günümüz teknolojilerinin kullanımında büyük bir adım atıyor, yenilikçi havayolu olarak konumumuzu güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.