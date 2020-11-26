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Aktüel SunExpress, yolcularına daha fazla esneklik sunuyor
Aktüel

SunExpress, yolcularına daha fazla esneklik sunuyor

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade: - "Rezervasyon seçeneklerimizle misafirlerimiz, seyahat planlamalarını kaygı duymadan yapabilecek. Hatta şimdiden gelecek yaz için planlarını gönül rahatlığı ile yapabilirler"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:52:18 -
SunExpress, yolcularına daha fazla esneklik sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bilet tarifelerinde yaptığı değişikliklerle, pandemi döneminde beklenmedik nedenlerle seyahatlerini ertelemek isteyen misafirlerine maksimum esneklik sunuyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yolcularının ihtiyaçlarına göre güncellediği uçuş tarifeleri arasından SunClassic'i tercih eden misafirler, artık bir defaya mahsus olarak uçuş tarihlerinden 30 gün öncesine kadar; SunPremium'u tercih edenler ise 7 gün öncesine kadar ek bir ücret ödemeden rezervasyon değişikliği yapabiliyor. Bu sayede gelecek yaz sezonu için seyahatlerini şimdiden planlamak isteyen misafirler, hiçbir endişe duymadan rezervasyonlarını yapabiliyor.

SunExpress, 31 Mart 2021'e kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı sunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, "Özellikle pandemi koşullarında misafirlerimiz, planlarının değişme ihtimaline karşı kendilerini güvende hissedecekleri bir havayolu ile seyahat etmeyi tercih ediyor. Güvenilirlik ve esneklik daima DNA'mızın bir parçası olmuştur. Şimdi daha fazla esneklik sunan rezervasyon seçeneklerimiz ile misafirlerimiz, seyahat planlamalarını kaygı duymadan yapabilecek. Hatta şimdiden gelecek yaz için planlarını gönül rahatlığı ile yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Yeniden düzenlenen tarifelerin içerikleri ise şu şekilde:

"SunClassic : Kalkıştan 30 gün öncesine kadar bir defaya mahsus ücretsiz rezervasyon dağişikliği (31 Mart 2021 tarihine kadar olan uçuşlarda, 35 kilograma kadar bagaj hakkı, Uçakta atıştırmalıklar* ve iki adet içecek (*Kış sezonunda Anadolu uçuşlarında geçerli değildir.), Standart koltuk seçimi, SunExpress your benefits programına 65 Puan kazanma

SunPremium: Kalkıştan 7 gün öncesine kadar bir defaya mahsus ücretsiz rezervasyon değişikliği,35 kilograma kadar bagaj hakkı,Uçakta Premium yemek ve iki adet içecek, Ekstra bacak mesafesi sunan XLeg koltuk seçimi, SunExpress your benefits programına 165 Puan kazanma"

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