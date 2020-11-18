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Ekonomi SunExpress, boş orta koltuk imkanı sunuyor
Ekonomi

SunExpress, boş orta koltuk imkanı sunuyor

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade: - "Bizimle seyahat eden yolcularımızın kendilerini güvende hissetmeleri daima önceliğimizdir. Son dönemlerde misafirlerimizin yanlarındaki orta koltuğu da rezerve etme yönündeki yoğun taleplerini dikkate aldık"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:43:45 -
SunExpress, boş orta koltuk imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - SunExpress misafirleri, artık mevcut rezervasyonlarına ilave olarak iç hatlarda 59,99 TL, dış hatlarda ise 39,99 avrodan başlayan fiyatlarla yanlarındaki orta koltuğun boş kalmasını sağlayabilecek.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alan şirket, yolcularının daha rahat seyahat edebilmelerini sağlamak amacı ile ek ücret karşılığında orta koltuğu da rezerve etme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress'in Ticaret Direktörü Peter Glade, şunları kaydetti:

"Bizimle seyahat eden yolcularımızın kendilerini güvende hissetmeleri daima önceliğimizdir. Son dönemlerde misafirlerimizin yanlarındaki orta koltuğu da rezerve etme yönündeki yoğun taleplerini dikkate aldık. Onların bu süreçte daha rahat ve kaygısız seyahat edebilmelerini sağlayacak bu hizmeti hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Yolcularımıza ve uçuş ekiplerimize sağlıklı ve emniyetli bir seyahat deneyimi sunabilmek için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, SunExpress misafirleri, artık mevcut rezervasyonlarına ilave olarak iç hatlarda 59,99 TL, dış hatlarda ise 39,99 avrodan başlayan fiyatlarla yanlarındaki orta koltuğun boş kalmasını sağlayabilecek.

SunExpress'in ilave koltuk hizmetinden yararlanmak isteyen misafirler, "444 0 797" numaralı SunExpress Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Hali hazırda rezervasyonu olan misafirler ise uçuşlarından üç gün öncesine kadar yine Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayarak ilave orta koltuk için rezervasyon yapabilecek.



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