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Ekonomi SunExpress 15 binden fazla kişiyi tahliye etti
Ekonomi

SunExpress 15 binden fazla kişiyi tahliye etti

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, depremin ilk gününden itibaren 330’dan fazla yardım uçuşu gerçekleştirdi ve depremden etkilenen 15 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:47:00 -
SunExpress 15 binden fazla kişiyi tahliye etti

Konuya ilişkin Sunexpress’den yapılan açıklamada, “Bu seferlerle 6500’den fazla arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibini deprem bölgesine ulaştırmakla birlikte, yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 208 ton yardım malzemesini de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşıdı. SunExpress ayrıca DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo iş birliğiyle Almanya’da hayata geçirdiği ‘Birlikte Destek Oluyoruz’ inisiyatifi kapsamında Frankfurt’tan Antalya’ya özel kargo uçuşlarıyla battaniye, hijyen ve gıda gibi bireysel bağışların da deprem bölgesine ulaştırılmasını sağlıyor.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını da 1 Mart’a kadar uzattı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor” şeklinde bilgi verildi.

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