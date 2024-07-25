Sunar Yatırım Masa Tenisi Takımı Türkiye Şampiyonu

Türkiye’nin dört bir yanından 78 takımın katıldığı Kayseri’de gerçekleştirilen müsabakalarda şampiyonluğu kazanan takım Sunar Yatırım ekibi oldu. Sunar Yatırım Masa Tenisi Takımı oyuncuları Kayseri’de kazandıkları kupayı Sunar Yatırım Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’ya takdim etti. Ekibin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Nuri Çomu, “Zorlu maçlarının ardından sağladıkları galibiyetlerle bize büyük moral sağlayan masa tenisi takımımıza çok teşekkür ediyorum. Sunar’ın 50’nci yılında bize büyük bir hediye getirdiler. Takım olmanın, bir şehri ve bir kuruluşu temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu bilen evlatlarımla çok gurur duyuyorum. Daha büyük başarılar elde edeceğinizden eminim, hep yanınızdayım.” dedi.

Masa tenisinin şampiyon sporcularına plaket veren Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu da “Turnuva boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla göz dolduran oyuncularımızı gönülden kutluyorum. 1300’ü aşkın çalışanımız, bayrağımızın dalgalandığı 113 ülkedeki bayilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve milyonlarca tüketicimiz adına takımımızın kazandığı kupayı teslim alıyorum. Önümüzdeki sezon milli sporcumuz olimpiyatlarda yarışmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu şampiyonlukların bir anlamı da gelecek nesiller için de şimdiden büyük hedefler belirliyoruz. Spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Sağlığa birçok faydası bulunan masa tenisine gençlerin yönelmesini destekliyoruz. Bu şampiyonlukla birlikte Sunar Yatırım Masa Tenisi Takımımız, gelecekteki turnuvalar için de bizlere büyük hedefler belirledi. Sunar Yatırım Masa Tenisi Takımımızla birlikte hem şehrimiz hem de şirketimiz için büyük bir gurur kaynağı olarak gördüğümüz kupamızı Adana Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e takdim ettik. Sayın Valimizin destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımızı sunuyorum. Takımımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.