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Dünya Sunak seçilmek için Rus düşmanlığını öne çıkardı
Dünya

Sunak seçilmek için Rus düşmanlığını öne çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-06-15 03:09:00 -
Sunak seçilmek için Rus düşmanlığını öne çıkardı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde iktidarda kalmaları halinde Ukrayna'ya desteğin aynı seviyede olacağını açıkladı.

Sunak, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın açıklaması yaptı.

Zirvede yapay zeka güvenliği, düzensiz göç ve insan kaçakçılığı konusunda atılacak adımların ele alındığını aktaran Sunak, Çin'in eylemlerinin bölgesel ve küresel riskler taşıdığını söyledi.

Çin'in aynı zamanda Rusya'ya askeri destek sağladığını kaydeden Sunak, "Mesajımız çok açık. Rusya'nın savaş ekonomisini ve yasa dışı savaşını sürdürmesine destek verirseniz bedelini ödersiniz. G7, tamamen Ukrayna'yla birlik içindedir." dedi.

Ukrayna'nın güvenliğinin G7'nin de güvenliği anlamına geldiğini söyleyen Sunak, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlanan 50 milyar dolarlık borcun dondurulan Rus mallarıyla ödeneceği konusunda anlaştığının altını çizdi.

Sunak toplantının soru-cevap kısmında, Ukrayna'ya desteğin İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin ardından devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtladı.
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Muhafazakar Parti'nin iktidarda kalması halinde savunma harcamalarının milli gelirin yüzde 2,5'ini oluşturmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Ukrayna'yla beraber olacağız ve aynı seviyede desteği ne olursa olsun vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sunak, İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması durumunda ise savunma bütçesinin azaltılacağını savundu.

İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların Rusya'ya karşı kullanımına izin verilip verilmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Sunak, "Ukrayna'ya sağladığımız silahları nasıl kullandıkları konusunda bizim görevimiz, ihtiyaç duydukları ve bizim de sağlayabileceğimiz kabiliyetleri kazandırmak." ifadelerini kullandı.

"Partim ve ben her bir oy için son ana kadar savaşacağız"

Sunak, İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) ayrılacağı iddialarının Muhafazakar Parti seçim manifestosunda yer almamasının parti içinde tepki çektiği iddialarına da yanıt vererek, "Ülkenin sınır güvenliği ve ulusal güvenliği ile AİHM dahil yabancı bir mahkemenin kararları karşı karşıya gelirse her seferinde ülkenin sınır güvenliği ve ulusal güvenliğini tercih ederim." diye konuştu.

İngiltere'de İşçi Partisi'nin anketlerde açık farkla önde çıkması, Muhafazakar Parti oylarının ise Reform UK Partisine kaymasına yönelik soruyu yanıtlayan Sunak, "Muhafazakar Parti ve ben her bir oy için son ana kadar savaşacağız. En önemli anket, 4 Temmuz'daki anket." dedi.

Sunak, iktidarda kalırlarsa vergilerin düşeceğini belirterek, İşçi Partisi'nin kazanması halinde vergilerin tarihin en yüksek seviyesine çıkacağını öne sürdü.

Kaynak: AA

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