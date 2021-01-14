Şuna kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Kaç kişi korona aşısı oldu?

Birinci aşamada, sağlık kurumlarında çalışanlar, eczanede çalışanlar ile 65 yaş üstü yer alırken, ikinci grup hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörlerde yer alan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdekiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü gibi meslek gruplarında çalışanlar aşılanacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylanan korona aşısına vurulmaya başlandı. 14 Ocak itibariyle sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanılan korona aşında takvim işliyor. Sağlık Bakanlığı öncelikli olarak aşı olacak meslek gruplarının listesini yayımladı.

Şuna kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor. Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 13.30 itibarıyla 102 bin 365 kişi aşılandı. Rakamlar anlık güncelleniyor.

Korona aşıları ne zaman saat kaçta kadar yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Covid-19 aşısını, birkaç gün içinde tüm sağlık çalışanlarına uygulamayı hedeflediklerini belirterek, "Bunun için sabah 08.00'den gece 24.00'e kadar çalışma yapılacak. Aşılama hafta sonları da devam edecek, en kısa zamanda bitirilecek" dedi.

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