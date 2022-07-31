Sumaklı soğan salatası tarifi: Sumak nasıl kullanılır? Sumağın faydaları nelerdir?

Koronavirüsle mücadelede yardımcı olduğuna inanılan sumak suyu, şu sıralar herkesin nasıl yapıldığını merak ettiği ve elinden geldiğince tüketmeye çalıştığı bir besin olmuş durumda. Peki sumak suyu nasıl hazırlanır? Sumak suyu koronaya iyi gelir mi? Sumak suyu ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik…

SUMAK NASIL KULLANILIR?

Genelde salata ve yemeklerde daha ekşi bir tat elde etmek için kullanılan sumak, en çok soğan salatasında tüketilmektedir. Bunun sebebi ise soğanın acı tadı ve kokusunu bastırmasıdır.

Aynı zamanda Lübnan ve Ürdün mutfaklarında kullanılmakta olan zahter isimli baharat karışımının içerisinde bulunur. Bu karışım da salata ve yemeklere eklenir. Sumak, sarımsak, yoğurt ve başka baharatlar karıştırılarak elde edilen bir sos; et yemeklerinin yanında sıklıkla tüketilmektedir.

Bunların yanında sumak aynı zamanda su ile karıştırılıp direkt içilebilir.

Antiseptik bir baharat olan sumak, son zamanların en popüler bitkisi haline geldi. Virüs ve bakterilere karşı savaşçı olan sumak ile çeşitli salatalar hazırlayabilirsiniz.

Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiası ile ilgi gören sumak, grip ve nezleye karşı vücudun direnç göstermesine yardımcı olur. Sumakla birlikte enfes salatalar hazırlamak mümkün. Bunların başında ise sumaklı soğan salatası tarifi geliyor.

SUMAK HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

İnsan sağlığına birçok faydası olan sumak birçok yemekte kullanılabilmektedir. Sumağın kullanıldığı birçok tarif vardır. İsterseniz sumağı, soğan, limon, zeytinyağı ve yeşilliklerle harmanlayarak çok sağlıklı bir salata hazırlayabilir; isterseniz et yemeklerinin yanında bir sos olarak tüketebilirsiniz.

SUMAK NASIL TÜKETİLMELİ?

Sumak, bir kere bile olsa yiyenlerin bir daha vazgeçemediği eşsiz baharatlardan biridir. Genel olarak salatalarda kullanılan bu baharat et yemekleriyle de mükemmel bir uyum içerisindedir aynı zamanda sebzelere de çok yakışmaktadır.

Sumak bir baharat olarak kullanılmasının yanı sıra sumak çayı olarak da tüketilebilir. Sumak çayı, kuru öksürük, boğaz ağrısı, faranjit gibi sağlık sorunlarına doğal bir devadır. Sumak çayı ne zaman içilir sorusuna da günde 3 bardak içilebilir cevabını verebiliriz. 1 litre suya 100 gram kadar sumak koyularak demlenen sumak çayı günde 3 kere içilirse vücudu toksinlerden arındırır ve bağışıklığı arttırır.

SUMAK BAHARATI NASIL YAPILIR?

Sumağın organik olarak yapılıp tüketilmesi oldukça faydalıdır. Sumak, hafif kumlu, ağır killi ve drenajlı toprakları sevmektedir. Sumağın yetişeceği toprakta besin maddesi bulunmak zorunda değildir. Besin maddesi olmayan topraklarda da rahatlıkla yetişebilir. Tohumla çoğalan sumak, ekin işleminden önce tohumlarından çıkartılıp 5 dakika dinlendirilir. Dinlenmiş tohumlar daha sonrasında 15 gün boyunca ılık su içerisinde bekletilir ve doğal koşullar içerisinde katlama işlemi yapılır. Bahar aylarında tohumlar kontrol edilir ve çimlenme ortaya çıktıysa ekin işlemine başlanabilir. Tohumlar ekilirken 10-15 milimetre derinliğe yerleştirilir. Çoğu sumak fidanı tüplü olarak üretilir. Hava kirliliğine karşı dayanıklı olan bu bitki şehir içinde de rahatlıkla yetiştirilebilir.

SUMAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla olan sumak suyu tarifi evlerde kolaylıkla yapılabilir ve bol bol tüketilebilir. Enfeksiyon sebepli ortaya çıkan hastalıklara karşı koruyucu olan sumak suyu aynı zamanda vücutta ortaya çıkan iltihaplanma, ateş, deri hastalıkları, solunum sorunları ve bronşit gibi birçok hastalığın tedavisine de doğal bir tedavi olmaktadır. Bazı araştırmalar sumak ve sumak suyunun çok güçlü bir anti-inflamatuar olduğunu ortaya çıkartmıştır.

Bu faydalı besinin hazırlanması da oldukça kolaydır. İşte sumak suyunun tarifi:

Malzemeler

1 çay bardağı kaynar su

1 tatlı kaşığı sumak

Bu malzemeleri aynı oranda kullanarak istediğiniz miktarda arttırabilirsiniz.

Hazırlanışı

Önceden kaynatılmış bir çay bardağı kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumak eklenir. Bu karışım 5 dakika kadar demlenmeye bırakılır ve daha sonra süzülerek tüketilir. İsterseniz bu karışıma 1-2 damla kekik yağı da damlatabilirsiniz.

Eğer sumağı tek başına tüketmek size zor geliyorsa hazırladığınız bu karışımı salata sosunuza ekleyerek rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiası ile ilgi gören sumak, grip ve nezleye karşı vücudun direnç göstermesine yardımcı olur. İsterseniz sumaklı soğan salatası yaparak faydalarından yararlanabilirsiniz.

Sumaklı soğan salatası tarifi

MALZEMELER

3 adet soğan

Bir tatlı kaşığı sumak

Bir adet limonun suyu

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 demet maydanoz

Bir tatlı kaşığı pul biber

Bir çay kaşığı tuz

Sumaklı soğan salatası tarifi nasıl yapılır?

Soğanları ince ince halka şeklinde doğrayın. Soğanları yıkadıktan sonra yıkayın ve az bir miktar ovun. Maydanozu yıkayın ve minik minik doğrayın. Tüm malzemeleri derin bir kabın içine alıp harmanlayın. Servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz.