Sumak! Pahalıya patlayan alışverişlere son: etkisi hızla ilerliyor! Sandığınızdan daha faydalı bir baharat

Sumağın Faydaları Nelerdir?

-Özellikle hazımsızlıktan dolayı oluşan mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca hazımsızlığın giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Mide krampı ve mide gazının da yok olmasında faydası büyüktür.

Ayrıca boşaltım sisteminin iyi çalışmasını sağladığı için ishal hem de kabızlık sorununa çare olmaktadır.

-Hatta bağırsak hareketlerini de desteklemektedir.

-Kan şekerinin dengede kalmasını sağlıyor. Bu yüzden kan şekeri yüksek olan kişilerin düzenli olarak tükettiğinde kan şekeri dengede kalmaktadır.

-Güçlü bir antioksidanlara sahip olduğu için vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasında da yardımcı olmaktadır.

-Diğer bir özelliği ise kış aylarında ve mevsimsel geçişlerde sıklıkla görülen grip, nezle, soğuk algınlığı hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Ayrıca vücudun direncini artırıyor ve gelecek hastalıklara karşı da koruma sağlamaktadır.

-Vücuttaki oluşan iltihabın hızlı bir şekilde geçmesinde yardımcı olmaktadır.

-İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Hatta kalp krizi ve inme gibi riskleri de azaltmaktadır.

-Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına da yardımcı oluyor. Böylelikle kilo vermek isteyen kişilere de destek olmaktadır.

-İyi bir idrar söktürücüdür.

-Düzenli olarak sumak tüketildiğinde ise daha güzel, temiz ve ışıldayan bir cilt meydana gelmektedir.

-Aynı zamanda yaşlılığın getirdiği kırışıklıkları ve etkilerini en aza indiriyor ve yaşlanmayı da geciktirmektedir.

-Regl döneminde çekilen ağrıların azalmasına ve bu dönemin daha kolay geçmesine de yardımcı olmaktadır.

-Anne sütünü artırıyor.

-Ciddi şekilde yağ yakıyor ve kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

-Öksürük ve boğaz ağrılarına da iyi gelmektedir.

Sumak Çayı Tarifi

Kaynamış suyun içerisine toz veya tohum olan sumaktan 1 tatlı kaşığı kadar atın ve 5 dakika boyunca demlenmesi için bırakın. Daha sonra tüketin günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

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