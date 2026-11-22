Baharat ailesinde olan sumak özellikle yemeklerimizin baş tacı olarak da bilinmektedir. Özellikle dolmalarda sıklıkla kullandığımız bir baharat türüdür. Fakat birçok kişi sumağın çay olarak da tüketildiğini de bilmemektedir. Sumağın kendisi veya çayı insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Faydalarını öğrendikten sonra artık kullanmaya başlayacaksınız. Sumak çayının faydaları nelerdir? , sumağın faydaları nelerdir? İşte yanıtları…

Sumağın Faydaları Nelerdir?

Özellikle hazımsızlıktan dolayı oluşan mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca hazımsızlığın giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Mide krampı ve mide gazının da yok olmasında faydası büyüktür.

Ayrıca boşaltım sisteminin iyi çalışmasını sağladığı için ishal hem de kabızlık sorununa çare olmaktadır.

Hatta bağırsak hareketlerini de desteklemektedir.

Kan şekerinin dengede kalmasını sağlıyor. Bu yüzden kan şekeri yüksek olan kişilerin düzenli olarak tükettiğinde kan şekeri dengede kalmaktadır.

Güçlü bir antioksidanlara sahip olduğu için vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasında da yardımcı olmaktadır.

Diğer bir özelliği ise kış aylarında ve mevsimsel geçişlerde sıklıkla görülen grip, nezle, soğuk algınlığı hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

Ayrıca vücudun direncini artırıyor ve gelecek hastalıklara karşı da koruma sağlamaktadır.

Vücuttaki oluşan iltihabın hızlı bir şekilde geçmesinde yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Hatta kalp krizi ve inme gibi riskleri de azaltmaktadır.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına da yardımcı oluyor. Böylelikle kilo vermek isteyen kişilere de destek olmaktadır.

İyi bir idrar söktürücüdür.

Düzenli olarak sumak tüketildiğinde ise daha güzel, temiz ve ışıldayan bir cilt meydana gelmektedir.

Aynı zamanda yaşlılığın getirdiği kırışıklıkları ve etkilerini en aza indiriyor ve yaşlanmayı da geciktirmektedir.

Anne sütünü artırıyor.

Ciddi şekilde yağ yakıyor ve kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

Öksürük ve boğaz ağrılarına da iyi gelmektedir.

Sumak Çayı Tarifi:

Kaynamış suyun içerisine toz veya tohum olan sumaktan 1 tatlı kaşığı kadar atın ve 5 dakika boyunca demlenmesi için bırakın. Daha sonra tüketin günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

Hatay sumağı, bölgenin kendine has ikliminde yetişen sumak meyvelerinin toplanıp güneşte kurutulması ve ardından taş değirmenlerde veya dövülerek öğütülmesiyle elde edilen yüksek aromalı bir baharattır.

Özellikle Altınözü, Yayladağı, Samandağ ve Antakya gibi ilçelerde yoğun olarak üretilen bu geleneksel lezzet, katkı maddesi içermemesi ve keskin ekşiliğiyle öne çıkar.