“Bu hastalıkta görme sinirinin ön bölümüne kan akımı yetersiz kalmasına bağlı olarak genellikle tek gözde ani ve ağrısız görme azalması ortaya çıkar. Görme alanının bir bölümü kaybolabilir ve bazı hastalarda kalıcı, ciddi görme kaybı gelişebilir. NAION gelişmesi her hastanın tamamen kör olacağı anlamına gelmez. Ancak sonuçları geri dönüşsüz olabileceği için nadir bir risk dahi ilaç güvenliliği bakımından önemlidir.” FDA'nın incelediği 126 klinik çalışmada ne bulundu? FDA'nın kararını kapsamlı bilimsel değerlendirmelere dayandırdığını belirten Prof. Dr. Uzbay, 126 randomize kontrollü klinik çalışmanın birlikte incelendiğini aktardı. Bu çalışmalarda GLP-1 grubu ilaçları kullanan 78 bin 217 kişi ile karşılaştırma grubundaki 56 bin 36 kişinin verilerinin değerlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Uzbay, ilaç kullananlarda 10, karşılaştırma grubunda ise 5 NAION olgusu saptandığını belirtti. Sonuçlara göre GLP-1 kullananlarda 100 bin kişi 6,4, karşılaştırma grubunda ise 3,8 NAION olgusu görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Uzbay, bu sayıların bir risk artışı yönünde işaret verdiğini ancak toplam vaka sayısının çok düşük olması nedeniyle bulguların dikkatle yorumlanması gerektiğini söyledi.