Medyada farklı göz hastalıklarının tek bir görme kaybı başlığı altında ele alınmasının yanlış değerlendirmelere yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Uzbay, hastaların bilimsel veriler doğrultusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ani ve ağrısız görme kaybı yaşanırsa aynı gün doktora başvurulmalı! GLP-1 grubu ilaçları kullanan kişilerin hangi belirtilere dikkat etmesi gerektiğini de açıklayan Prof. Dr. Uzbay, özellikle tek gözde ani ve ağrısız görme azalmasının önemsenmesi gerektiğini söyledi. Görme alanının bir bölümünün kaybolması veya aniden ortaya çıkan görme bozukluklarında aynı gün acil göz hastalıkları değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirten Uzbay, tedavi kararının uzman hekimler tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti. Yalnızca NAION riskini değerlendirmek amacıyla tedaviye başlayacak herkese rutin göz muayenesi önerilmediğini kaydeden Prof. Dr. Uzbay, diyabet, hipertansiyon, obezite, uyku apnesi ve damar hastalığı bulunan kişilerde bireysel risk değerlendirmesinin önemli olduğunu söyledi. NAION tanısının doğrulanması halinde EMA'nın semaglutid tedavisinin kesilmesini önerdiğini belirten Uzbay, FDA'nın ise GLP-1 grubu ilacın bırakılmasının değerlendirilmesini, tedavinin yararlarının riskten açık biçimde ağır bastığı durumlarda devam seçeneğinin ele alınabileceğini bildirdiğini aktardı.