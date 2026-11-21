Greenwich Üniversitesi'nden davranış bilimci Dr. Martha Newson ise asıl rahatsızlığın alkıştan ziyade kabin içinde oluşan uyum baskısından kaynaklandığını söylüyor. Kapalı bir alanda yükselen alkışın bazılarına abartılı geldiğini, katılmayanların ise nankör gibi algılanabildiğini belirten Newson; rahatsızlığın temelinde tabu, baskı ve başkası adına duyulan utancın yattığını, alkışlayanları yüksek sesle yargılamanın ise asıl görgü ihlali olabileceğini ifade ediyor. Wizz Air anketine katılan kabin görevlilerinin yaklaşık üçte ikisi, son yıllarda iniş sonrası alkışların azaldığını düşünüyor ve bu tepkinin daha çok olağan dışı ya da türbülanslı uçuşların ardından geldiğini aktarıyor. Buna karşın kabin içinde bu alışkanlıktan memnun olanlar da var.