Vücut yeterli sıvı aldığında idrar serbestçe dışarı akar, açık renkli olur ve kokusuz bir şekildedir Vücut yeterli sıvı almadığında ise idrar konsantrasyonu, rengi ve kokusu artar çünkü böbrekler vücut fonksiyonları için ekstra sıvıyı hapseder. Ayrıca böbrekler, sıvı alımı yeterli olduğu sürece vücudu temizleme ve toksinlerden arındırma konusunda önemli bir görevi yerine getirir. Bu bağlamda düzenli ve yeterli su içmek böbrek sağlığı için oldukça faydalıdır.