Kamyonet dereye uçtu! Evli çifti trafik kazası ayırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Giresun’un Doğankent ilçesinde Ali Yazıcı yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kavraz Deresi’ne uçtu. Araçta bulunan eşi Ayşe Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Doğankent’te kamyonetin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, araçtaki eşi ise hayatını kaybetti.
İlçenin Süttaşı Mahallesi'nde Ali Yazıcı (69) yönetimindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Ayşe Yazıcı (66) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.