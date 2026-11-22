17 maçta sadece tek sevinç: Lukaku'nun maaşı soru işareti! Ama attığı gol belli: 1!
Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücret 5+1 milyon ile 9-10 milyon euro arasında dolanıyor! Onunla ilgili belirli olan tek şey ise attığı gol sayısı...
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Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücret 5+1 milyon ile 9-10 milyon euro arasında dolanıyor! Onunla ilgili belirli olan tek şey ise attığı gol sayısı...
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, "Romelu Lukaku'ya Fenerbahçe 5+1 milyon euro maaş ödeyecek. Bonus da performansa bağlı olacak" açıklamasını yapmıştı. İtalyan basını ise imza parası ve başarı bonuslarıyla birlikte bu rakamın 9-10 milyon seviyesine çıktığını iddia etmişti.
Belçikalı forvetin Fenerbahçe'deki durumu şöyle: Süper Lig: 11 maç, 528 dakika-1 gol, 3 asist Şampiyonlar Ligi: 4 maç, 129 dakika-skor katkısı yok Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 2 maç, 18 dakika-skor katkısı yok
33 yaşındaki futbolcu, toplam 17 resmi mücadelede sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.
O tek gol de 3-0 kazanılan Alanyaspor mücadelesinde geldi. Fenerbahçe Lukaku için Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 1.90 boyundaki futbolcunun mukavelesi bu sezonun ardından bitiyor. Kontratta, "Fenerbahçe şampiyon olursa sözleşmesi 1 sezon uzar" maddesi bulunuyor. Şu anda birçok ABD ekibi, onun durumunu takip ediyor.
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