O tek gol de 3-0 kazanılan Alanyaspor mücadelesinde geldi. Fenerbahçe Lukaku için Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 1.90 boyundaki futbolcunun mukavelesi bu sezonun ardından bitiyor. Kontratta, "Fenerbahçe şampiyon olursa sözleşmesi 1 sezon uzar" maddesi bulunuyor. Şu anda birçok ABD ekibi, onun durumunu takip ediyor.