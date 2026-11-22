İlk 25 listesinin son beş sırasında ise Avrupa ve Asya bankaları öne çıkıyor. 146,8 milyar dolarla İsviçreli UBS 21'inci sırada yer alırken, onu 141,8 milyar dolarla İspanyol BBVA ve İtalyan UniCredit, 132,3 milyar dolarla Hindistan'dan HDFC Bank ve 123,5 milyar dolarla ICICI Bank takip ediyor. Veriler değerlendirildiğinde, Avrupa ve diğer bölgelerdeki bankalar arasında ise Birleşik Krallık'tan HSBC ve Kanada'dan RBC küresel ilk 10'da kendine yer bulurken, kıta Avrupa'sında İspanya'dan Santander ve İsviçre'den UBS öne çıkıyor. Buna karşın, devasa bilanço büyüklüklerine sahip bazı köklü Fransız ve Alman bankalarının düşük piyasa değerleri nedeniyle ilk 25 listesinde yer almaması dikkati çekiyor. Listede, ABD'den 7 banka, Çin'den 5 banka, Kanada, Japonya, İspanya ve Hindistan'dan ikişer banka, Birleşik Krallık, Avustralya, Singapur, İsviçre ve İtalya'dan birer banka listede yer alıyor.