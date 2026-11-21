Kalorifer, saç kurutma ve şömine: Islanan botları kalorifer yanına koymayın!
Yağmurlu havalarda ıslanan botlar her daim büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar...
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Yağmurlu havalarda ıslanan botlar her daim büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar...
Özellikle kalorifer, saç kurutma makinesi ve şömine gibi doğrudan ısı kaynakları derinin yapısını bozarak çatlamasına neden olabiliyor. Peki, ıslanan deri botları zarar vermeden kurutmanın en doğru yolu ne?
Deri ıslandığında su, malzemenin içindeki doğal yağlara bağlanıyor ve su buharlaşırken bu yağları da beraberinde dışarı taşıyor. Lifler şişip gerildikçe deri sertleşip kırılgan bir yapıya bürünebiliyor, hatta renginde solmalar görülebiliyor.
Saç kurutma makinesi, kalorifer peteği ya da şömine gibi doğrudan ısı veren kaynaklar deriyi aşırı hızla kurutarak şeklinin bükülmesine ve çatlamasına neden oluyor. Bununla birlikte yoğun ısı, tabanı yapıştırılarak üretilmiş botların yapıştırıcı dokusuna da zarar vererek açılma riskini artırıyor.
Kurutma işlemine dış yüzeydeki suyu ve kiri temizleyerek başlamak gerekiyor. Ayakkabının üzerindeki su damlalarını yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silmek su lekesi oluşmasını önlüyor.
Çamur ve kum kalıntılarının ise ayakkabı henüz ıslakken temizlenmesi, kuruyup yüzeye yerleşmesine fırsat verilmemesi büyük önem taşıyor.
Temizliğin ardından bağcıkları ve çıkarılabilir iç tabanları ayakkabıdan ayırmak gerekiyor. Bu sayede hem bağcıklar hem de botun içi daha hızlı kuruyor ve tabanlığın altında hapis kalan nem dışarı çıkabiliyor.
Böylece ayakkabının ilerleyen günlerde koku yapması ve formunun bozulması ihtimali de azalıyor.
Buruşturulmuş kuru gazete kâğıtları botun içine yerleştirildiğinde fazla nemi emerek deriden dışarı çekiyor. Ancak kâğıt nemlenip ıslandığında yenisiyle değiştirilmesi şart; aksi halde ıslak kâğıt nemi yeniden derinin üzerinde tutuyor. Sırılsıklam olmuş bir ayakkabıda ilk gazete kâğıdının yaklaşık 20 dakika içinde değiştirilmesi gerekirken, sonraki turlarda bu süre daha da uzayabiliyor.
Botu yere düz bir şekilde bırakmak, taban ile zemin arasında nem birikmesine sebep oluyor. Bunun yerine ayakkabıyı yan yatırmak ya da altına temiz bir bez serip duvara yaslamak, tabanın da hava alarak nefes almasını sağlıyor.
Gazete kâğıtları artık nem çekmez hale geldiğinde, kalan son nemin giderilmesi için ayakkabıyı nem oranının düşük olduğu serin ve kuru bir ortamda kendi kendine kurumaya bırakmak en sağlıklısı. Tamamen kuruduktan sonra yüzeyde tuz lekesi veya su izi fark edilirse, hafif sirkeli bir bezle silmek bu izlerin giderilmesine yardımcı oluyor.
Son aşamada ise ıslanıp kuruma sürecinden geçen deriyi uygun bir bakım kremiyle beslemek gerekiyor. Kuruma sırasında doğal yağının bir kısmını yitiren deri daha kuru ve çatlamaya elverişli bir hale gelebileceğinden, bakım kremi malzemenin esnekliğini geri kazanmasını sağlıyor. Tüm bu adımların süet dokulu ayakkabılar için geçerli olmadığı, süetin ise kendine özgü ayrı bir bakım gerektirdiği unutulmamalı.
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