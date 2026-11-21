Son aşamada ise ıslanıp kuruma sürecinden geçen deriyi uygun bir bakım kremiyle beslemek gerekiyor. Kuruma sırasında doğal yağının bir kısmını yitiren deri daha kuru ve çatlamaya elverişli bir hale gelebileceğinden, bakım kremi malzemenin esnekliğini geri kazanmasını sağlıyor. Tüm bu adımların süet dokulu ayakkabılar için geçerli olmadığı, süetin ise kendine özgü ayrı bir bakım gerektirdiği unutulmamalı.