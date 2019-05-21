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Suluovalı muhtarlar da orayı seçti

Suluovalı muhtarlar, yapılan kurumsal sağlık sözleşmesi ile Samsun’da özel hastaneden hizmet alacaklar.

21 Mayıs 2019 Salı 16:21
Suluovalı muhtarlar da orayı seçti

Suluovalı muhtarlar, yapılan kurumsal sağlık sözleşmesi ile Samsun’da özel hastaneden hizmet alacaklar.


Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından Amasya’nın Suluova ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapılarak kurumsal sağlık sözleşmesi için imzalar atıldı. Hastane tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde toplantı, Öğretmenevinde yapıldı.


Toplantıda konuşan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler Uzmanı Alper Sayar, "Alanında uzman akademik kadromuz ile sadece Samsun ve ilçeleri değil, komşu il ve ilçelerimizde bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her gün kendini yenileyen, geliştiren sağlık uygulamaları ile hastanemiz hastalara umut olmaya, misafirlerine otel konforunda hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu anlamda Ramazan ayında polikliniklerimizde kampanyalı uygulamalarımız ve farklı imkanları siz değerli muhtarlarımıza ifade etmek isteriz. Detaylı bilgiler sizlere dağıttığımız broşürlerde bulabilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.


Suluova Muhtarlar Derneği Vedat Kurt ise bilgilendirme için hastane yetkililerine teşekkür etti. Toplantı sonunda Büyük Anadolu Hastaneleri ve dernek arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile dernek üyeleri ile birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilecekler.


Suluova Muhtarlar Derneği’ne yönelik yapılan toplantıya, Kaymakamlık Özel Kalem Müdürü Adil Başar, Dernek Başkanı Vedat Kurt ve 61 mahalle muhtarı katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:21
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