‘Sülün Osman’lık zirve yapmış adamda! Cenevre tatili ve İngiliz ile balık yemeği ‘özel hayat’ öyle mi?

İstanbul’da 24 Ocak’ta etkili olan kar yağışı günler önceden haber verildi. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği, yaklaşık 10 gün boyunca yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Ancak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışına karşı önlem almadı, yetmez gibi tuz ihalesini de iptal ettikleri ileri sürüldü. Ayrıca İstanbullular çile çekerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile rakı balık keyfi yaptı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise İsviçre’de kayak tatilindeydi.

İki isim de tüm bu rezillikleri “özel hayatımız” diyerek örtmeye kalkıştı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında İBB’deki rezilliklere değindi.

Karahasanoğlu’nun yazısı şöyle:

Abdullah Gül’den başlayalım..

Seçim sonrasında, dakikasında tebrik etmişti Ekrem İmamoğlu’nu.

Yok öyle, “Ben ameliyattan yeni çıktım, görüş açıklamam mümkün değil” numaraları..

Üstelik..

Senin ve kankan Fehmi Koru’nun tam da kimliklerinin oturduğu yıllarda bulunduğu İngiltere’nin, bugünkü büyükelçisi ile görüşmüş Ekrem İmamoğlu.

Kaçmak yok..

16 milyon İstanbulluya yaptığınız, 84 milyonluk Türkiye’ye yaptığınız ihaneti açıklayacaksınız.

Ahmet Davutoğlu da, aynı soruların muhatabı..

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