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Siyaset ‘Sülün Osman’lık zirve yapmış adamda! Cenevre tatili ve İngiliz ile balık yemeği ‘özel hayat’ öyle mi?
Siyaset

‘Sülün Osman’lık zirve yapmış adamda! Cenevre tatili ve İngiliz ile balık yemeği ‘özel hayat’ öyle mi?

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullular kar esaretiyle boğuşurken rakı balık keyfi yapmasını ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’un da İsviçre’de kayak yapmasını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Basın sözcüsü, “Özel hayat” dedi.. Şimdi kendisi de “Özel hayat” diyor.. Be utanmazlar.. Sizin özel hayatınız.. Mesainizin önüne geçecek idiyse.. Ne istediniz, bu İstanbullulardan?” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 11:19:00 -
‘Sülün Osman’lık zirve yapmış adamda! Cenevre tatili ve İngiliz ile balık yemeği ‘özel hayat’ öyle mi?

İstanbul’da 24 Ocak’ta etkili olan kar yağışı günler önceden haber verildi. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği, yaklaşık 10 gün boyunca yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Ancak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışına karşı önlem almadı, yetmez gibi tuz ihalesini de iptal ettikleri ileri sürüldü. Ayrıca İstanbullular çile çekerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile rakı balık keyfi yaptı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise İsviçre’de kayak tatilindeydi.

İki isim de tüm bu rezillikleri “özel hayatımız” diyerek örtmeye kalkıştı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında İBB’deki rezilliklere değindi.

Karahasanoğlu’nun yazısı şöyle:

Abdullah Gül’den başlayalım..

Seçim sonrasında, dakikasında tebrik etmişti Ekrem İmamoğlu’nu.

Yok öyle, “Ben ameliyattan yeni çıktım, görüş açıklamam mümkün değil” numaraları..

Üstelik..

Senin ve kankan Fehmi Koru’nun tam da kimliklerinin oturduğu yıllarda bulunduğu İngiltere’nin, bugünkü büyükelçisi ile görüşmüş Ekrem İmamoğlu.

Kaçmak yok..

16 milyon İstanbulluya yaptığınız, 84 milyonluk Türkiye’ye yaptığınız ihaneti açıklayacaksınız.

Ahmet Davutoğlu da, aynı soruların muhatabı..

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Yorumlar

Ömer

İngiliz büyük elçi ile görüşmek özel hayat değil devlet meselesidir. Ne konuşulduğu açıklanmalıdır.
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Earphone

Kamal Atatürkte ingilizlerle yemek yeyip kurmadımı bu ülkeyi. Bunlarda onun izinden gidiyor, bunda şaşıracak fazla bişey yok aslında.
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