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Aktüel

Sultangazi’den sokak hayvanlarına mama desteği

Sultangazi Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının yetersiz beslenmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:52:52 -
Sultangazi’den sokak hayvanlarına mama desteği

Sultangazi Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının yetersiz beslenmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin 12 noktasına toplam 24 tane mama kabı bırakıyor.



Yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Salgınla birlikte boşalan cadde ve sokaklardaki hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, hayvanlara mama desteği sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından ilçenin 12 noktasına toplam 24 tane mama kapları bırakılıyor.



“Bu zor günlerde de sokak hayvanlarımız için mama çalışmalarımız devam ediyor”


Korona virüs salgını günlerinde sokak hayvanları için belediyenin hizmetlerinden bahseden Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Muhammet Koç, “Şuan da belediyemizin Meydan Parkındayız. Malumunuz zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde de sokak hayvanlarımız için mama çalışmalarımız devam ediyor. Parkalarımıza bu gördüğünüz mama kaplarını yerleştiriyoruz. 12 farklı noktaya bırakıyoruz bu kapları. Daha da arttırarak devam edeceğiz” dedi.

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