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Sultangazi'deki bu görüntü paniğe neden oldu!

Sultangazi'de ormanlık alana atılan, içlerinde kırmızı, sarı ve siyah renkli sıvı madde olan variller paniğe neden oldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, "Tehlikeli atık alanı" yazısı asarak buradan ayrıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:56
Sultangazi'deki bu görüntü paniğe neden oldu!

Sultangazi'de ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan variller, çevre sakinlerini tedirgin etti. Çevre sakinleri , kimyasal atık korkusu yaşadıklarını söylediler.

Yaklaşık 15 gün önce Merkez Habipler Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda variller olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli incelemeler yaparak şerit çekti. Ekipler, varillerin olduğu alana girmemeleri için de "Tehlikeli atık alanı" yazısı yazdı.

"Emniyet şeridi dışında çalışma yapılmamış"

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alana atılan kapakları açık varillerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, "Mahalle sakinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve belediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmişler. Bunun dışında da bir çalışma yapılmamış" dedi.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:56
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