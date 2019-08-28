Sultangazi'de tamirhane yangını
Bakım için getirilen iki otomobil ile iş yerindeki malzemeler zarar gördü.28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
Sultangazi'de bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi Mescidi Selam tramvaydurağı yakınında bulunan bir iş yerinde, araç tamiri sırasında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, bakımı yapılan araç ile tamirhanedeki bir otomobil ve iş yerindeki malzemeler zarar gördü.
YORUM YAZ