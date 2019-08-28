0553 313 94 23

Sultangazi'de tamirhane yangını

Bakım için getirilen iki otomobil ile iş yerindeki malzemeler zarar gördü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
Sultangazi'de tamirhane yangını

Sultangazi'de bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Cebeci Mahallesi Mescidi Selam tramvaydurağı yakınında bulunan bir iş yerinde, araç tamiri sırasında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 

Yangında, bakımı yapılan araç ile tamirhanedeki bir otomobil ve iş yerindeki malzemeler zarar gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
  1. Sultangazi
  2. Cebeci Mahallesi Mescidi Selam tramvay durağı
  3. itfaiye ekipleri
  4. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de "Saklı Şelale" turizme kazandırılıyor
    1. Mersin'de "Saklı Şelale" turizme..
    2. Bulgaristan sınırında eroin operasyonu!
    3. Sivasspor - Gazişehir Gaziantep..
    4. Duyarlı şoförün alkışlanacak hareketi..
    5. Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu..
    6. Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
    7. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    8. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    9. Antalya'da orman yangınları
    10. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    11. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    12. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    13. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    14. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    15. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    16. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    17. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    18. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    19. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    20. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir