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Sultangazi'de sahte içki operasyonu!

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
Sultangazi'de sahte içki operasyonu!

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi üzerinde park halindeki bir minibüste sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aracı takibe alan polisler, araç başına gelen Hakkı A'yı (47) yakaladı.

Araçta yapılan aramada 110 dolu viski şişesi, 24 dolu rakı şişesi, 120 boş rakı şişesi ile 420 litre alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
  1. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
  2. İstanbul
  3. Sultangazi
  4. rakı şişesi
  5. alkol

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