Sultangazi’de Ramazan bir başka güzel

Sultangazi Belediyesi, sosyal izolasyon gereği sahur ve iftar programlarını askıya alınırken, vatandaşların ramazan ruhunu yaşaması için bir dizi etkinliği devreye aldı. Ramazan ayı için özel hazırlanan onlineramazan.com internet sitesi ile ramazan ruhu yaşatılırken, evde kalan vatandaşların da zamanlarını daha verimli geçirmeleri sağlanıyor.

Bilgilendirme videoları

Çocukların tiyatro özlemi, online yayınlanacak Sultan Dedem gösterileri ile gideriliyor. Farklı hikayeleri konu alan tiyatro oyunu, her gün 15 dakika çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Sultangazi Belediyesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi eğitmenlerinin hazırladığı bilgilendirme videoları çocuklarla buluşuyor. Çocuklar için hazırlanan sürpriz yarışmaların duyurusu kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılıyor.

Beceriler geliştiriliyor

7’den 70’e sağlıklı bir yaşama adım atmak için evde yapılabilecek spor egzersizlerine dair videolar da online olarak yayınlanıyor. Ayrıca israfın önüne geçmek için elde kalan malzemelerle neler yapılabileceğini gösteren yemek tarifleri videoları paylaşılıyor. Kadınlar için; alanında uzman hocaların anlatımıyla tel kırma, evdeki malzemelerle oyuncak yapımı, iğne oyası, nakış, çini boyama ve çizgi film karakteri çizmeyi gösteren videolar da yayınlanıyor.

Başkan Dursun’dan online buluşmalar

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, online olarak gençlerle buluşarak onların Ramazan heyecanına ortak oluyor. Başkan Dursun, ilçedeki STK’lar ve kanaat önderleriyle de online ortamda bir araya geliyor. Ayrıca Başkan Dursun ve Belediye Başkan Yardımcıları, online halk meclisi gerçekleştiriyor.

Huzur ve bereket ayı Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, coronavirüs salgınına dikkat çekti. “Bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe gereği komşularımızla aynı sofrada buluşamıyoruz. Bu zor günleri en kısa zamanda atlatacak ve yine kalabalık sofralarda Ramazan’ın bereketi ve güzelliğini paylaşacağız. Bizler bu süreçte sahadaki dezenfekte çalışmalarımıza da, diğer belediyecilik hizmetlerimize de devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yaptığımız yardımları da Ramazan dolayısıyla hızlandırdık” dedi.

“Bu ramazan evdeyiz”

Başkan Dursun, online Ramazan programına da dikkat çekerek, “Bu yıl Ramazan’ı salgın dolayısıyla farklı bir şekilde geçireceğiz. Camilerde teravihlerle, mukabelelerle; kalabalık iftar sofralarıyla ve iftardan sonraki Ramazan etkinlikleri ile kalabalık bir şekilde yaşadığımız Ramazanlardan farklı olarak, bu yıl evde olacağız. Evde Ramazan ruhunu yaşatmak için hem çocuklarımıza hem de her yaştan komşularımıza yönelik onlineramazan.com adresli web sitemizde yayınlamak üzere bir çok etkinlik hazırladık. Komşularımız, hazırladığımız videoları, hem bu web sitesi üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilecek. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı takip eden komşularımız, burada duyuracağımız yarışmalara katılıp sürpriz ödüllerin sahibi olabilecek” diye konuştu.