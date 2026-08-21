İzmir’de balıkçıların yeni av sezonu heyecanı başladı

"Sezona tamamen hazırız" Yeni sezon öncesi ilk olarak ağların onarımlarını yapıp eksikliklerini giderdiklerinden bahseden balıkçı Emre Uzun, "Teknelerimizi karaya çektik. Boya işlemlerini gerçekleştirdik. Yıllık rutin muayenelerimizi tamamladık. Daha sonra cihazlarımızın, motorlarımızın ve makinelerimizin kontrollerini tamamladık. Sezona tamamen hazırız. Şu an için herhangi bir eksiğimiz yok. Yeni sezon heyecanı var" dedi. Denizin güzel göründüğünü söyleyen Uzun, "Karadeniz'de palamut, Ege'de hamsi ve sardalya var. Hemen her yerde bir hareketlilik mevcut. Bizim için balığın çok olmasından ziyade, bu avdan elde edeceğimiz gelir önemli. Balığın aşırı bol olup para etmemesinden ziyade, miktarının kararında olması ve tüm balıkçıların para kazanabilmesi çok daha kıymetli. Hepimizin güzel bir sezon geçirmesi ve herkesin bereketli kazançlarla evine dönmesi en büyük temennimiz. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur. Umutluyuz" cümlelerine yer verdi.