  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne olduysa birdenbire oldu! 61 yıllık Türk markası, sessiz sedasız iflas etti Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! İşte tüm Türkiye’nin merak ettiği sebep Böylesi ilk kez keşfedildi: Saniyede 25 bin km hızla gidiyor! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Özel’ hamlesi! Günü belli oldu, o tarihte düğmeye basılıyor Kazanan 1 yıl hizmet bedava! Yurdum insanından bir garip yarışma Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı Her evin bahçesinde kabir var 105 yıldır şehitlerle yaşıyorlar AK Partili Hasan Arslan’dan katil Netanyahu’ya sert tepki: “Türkiye senin seçim malzemen değil”
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İzmir'de belediye kılını kıpırdatmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

İzmir'de belediye kılını kıpırdatmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

İzmir'in Konak ilçesinde onarılmayan yolların bozuk kalması nedeniyle vatandaşlar sokaklara halı serdi.

#1
Foto - İzmir'de belediye kılını kıpırdatmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

Konak ilçesine bağlı Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde bir süre önce doğal gaz çalışmaları kapsamında kazılan yollar, aradan geçen süreye rağmen onarılmadı. Mahalleli, bozulan yollar nedeniyle evlerinin ve sokaklarının sürekli toz içinde kaldığını belirtip, buna engel olmak için yollardaki çukurlara halı serdiklerini dile getirdi. Mağduriyet yaşadıklarının dile getiren esnaf Hüseyin Birdal, “Belediye iyi niyetle mahallemize doğal gaz getirmeye çalışıyor ama mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli girişimleri yaptık fakat mağduriyetimizi minimum seviyeye indiremediler. Arabalarımıza her 2 ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz, toprak içindeyiz. Belediyeden sulama hizmeti istedik. Fakat sesimize kulak vermediler. Herkes eski halılarını sokaklara serdi. Böylelikle daha az toz kalkmasını hedefliyoruz. Kendi kendimize çözüm üretmeye çalışıyoruz ama çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - İzmir'de belediye kılını kıpırdatmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

‘ÇOK TOZ VAR’

#3
Foto - İzmir'de belediye kılını kıpırdatmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

Mahalle esnafından Talat Yeşilyurt ise toz sebebiyle zor günler geçirdiklerinin belirtip, “Doğal gazın gelmesi için isteklerimiz olmuştu. Doğal gaz borusu sokağımızdan geçti ama aşırı bir toz var. Biz de çözüm olarak halıları serdik. Arabalar geçtikçe de daha çok az toz kalkıyor. Bu toz herkesi rahatsız ediyor. Zamanında belediyeden sulama aracı talep etmiştik. Ancak hala gelmedi. Biz çevre sakinleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeden de destek bekliyoruz" dedi.

#4
Foto - İzmir'de belediye kılını kıpırdatmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

‘MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN’ Yetkililerin mevcut durumla ilgilenmediğine söyleyen mahalleli Tuncay Görüş ise “Doğal gaz borusu çektiler ama sonrasında kimse ilgilenmedi. Biz de mahalleli olarak halı serdik. Evler ve araçlar toz içerisinde. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde. Kapı, pencere açamıyoruz. Mağduruz ve bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - İzmir'de belediye kılını kıpırdatmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının zarar gördüğünü dile getiren Alican Karakuş da “Bir senedir bu rezilliği çekiyoruz. Aracımın alt takımını 25 bin liraya yaptıramıyorum. Çukurlar yüzünden aracımın yan demiri düştü. Acil bir şekilde yolların yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı
Gündem

Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı

Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün "jandarma mahr..
Hayati İnanç, üzücü gerçeği Akit TV'de açıkladı
Gündem

Hayati İnanç, üzücü gerçeği Akit TV'de açıkladı

Sabri Şahsuvar moderatörlüğündeki Söz Meydanı’na konuk olan Hukukçu-Yazar Hayati İnanç "Sen ruhsun' diyen medeniyetimizin sesine kulak verme..
Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyo..
İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos
Gündem

İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos

İsrail’in en kritik ulaşım merkezlerinden Ben Gurion Havalimanı’nda çalışanların iş bırakması ortalığı karıştırdı. Check-in kontuarları kapa..
Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha
Gündem

Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Salı gününden bu yana 70'in üstünde depremle sarsılan İstanbul'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adalar açıklarında saat 11..
3 hafta önce evlenmişti: 14 yaşındaki üvey oğlu uyurken öldürdü
Gündem

3 hafta önce evlenmişti: 14 yaşındaki üvey oğlu uyurken öldürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evinde uyurken 14 yaşındaki üvey oğlu tarafından tabancayla boynundan vurulan Serdivan Belediyesi personeli A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23