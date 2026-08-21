Römorktan çıkanlar görenleri şaşırttı! Sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi
Hatay'da Jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda gizlenmiş 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirilirken, sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay'da Jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda gizlenmiş 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirilirken, sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde yol kontrolü gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine C.S.'nin kullandığı traktörü durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi.
19 MİLYON 871 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ Kuşlara el koyan ekipler, C.S.'ye 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uyguladı.
El konulan kuşlar, jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına salındı.
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