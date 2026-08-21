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Römorktan çıkanlar görenleri şaşırttı! Sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Römorktan çıkanlar görenleri şaşırttı! Sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi

Hatay'da Jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda gizlenmiş 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirilirken, sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi.

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Foto - Römorktan çıkanlar görenleri şaşırttı! Sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde yol kontrolü gerçekleştirildi.

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Foto - Römorktan çıkanlar görenleri şaşırttı! Sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi

Şüphe üzerine C.S.'nin kullandığı traktörü durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi.

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Foto - Römorktan çıkanlar görenleri şaşırttı! Sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi

19 MİLYON 871 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ Kuşlara el koyan ekipler, C.S.'ye 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uyguladı.

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Foto - Römorktan çıkanlar görenleri şaşırttı! Sürücüye 19,8 milyon TL ceza kesildi

El konulan kuşlar, jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına salındı.

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Yorumlar

Ali Soylu

yarın seçime yakın af çıkar bu cezaların hepsi silinir, ben ömrümde ceza yedim radardan o gün bügün korkumdan sürat yapamıyorum.sosyal medyada yazılan bu cezaların milletin aklını başına getirmiyorsa bu işte bir terslik var...
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