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Yerel Sultangazi'de korku dolu anlar
Yerel

Sultangazi'de korku dolu anlar

Sultangazi'de bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken yoğun duman gökyüzünü siyaha bürüdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 17:31:00 -
Sultangazi'de korku dolu anlar

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Bosnaçeşmesi Caddesi'nde bulunan bir sitenin çatı katında çıktı.

Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatı katından yükselen alevler gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çok sayıda vatandaşın da izlediği görüldü. 

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