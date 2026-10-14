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Yerel Sultangazi’de işçinin sel ile imtihanı! Boyunca suya girip rögar kapağını açtı
Yerel

Sultangazi’de işçinin sel ile imtihanı! Boyunca suya girip rögar kapağını açtı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Sultangazi’de göle dönen yolda boynuna kadar suya giren belediye işçisi rögarın kapağını açmaya çalıştı. Canını hiçe sayan işçinin zor anları kameralara yansıdı.

Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla Yolunun bir kısmı sağanak yağışın etkisiyle göle döndü. Belediye ekipleri çalışma başlatırken, bazı kişilerin duvarın üzerine çıkarak bölgeden geçtikleri görüldü. Bir yandan kepçeyle çalışma yapılırken, kanalı açmaya çalışan bir belediye işçisi ise, boynuna kadar suyun içine girdi. Rögarın kapağını açmaya çalışan işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

ali

ne işi varmış makinalar veya suda görevli teçhizatlı görevliler olması gerekirken bu aziz insan 6ok yoluna gitti derler HATTA ne maaş ne tazminat dai vermezler varsa geride kalanları madur ederler AMAN HA
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