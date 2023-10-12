Sultangazi'de dehşet anları! Silahlı kavga kamerada

Olay 23:30 sıralarında Sultançiftliği mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.Taraflar arasında binada başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve sokağa taştı. Ardından her iki taraf birbirlerine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı.

Olaya ilk gece bekçileri müdahale etti

Bu esnada şahısların birinin belinde taşıdığı silah yere düştü. Yerden silahını alan şahıs daha sonra peş peşe tetiğe basarak ateş etti. Yaşanan olayda kurşunlar kimseye isabet etmezken olaya ilk olarak bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri müdahale etti. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan şahıslar işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken şüphelilerin üzerinden çıkan 2 adet silaha ise el konuldu.

Kavga güvenlik kamerasına yansıdı!

Apartman içinde başlayan kavga büyüyerek sokağa taşarken tarafların birbirlerine tekme ve yumruklar ile vurdukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.