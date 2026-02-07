Sultangazi'de aynı markete 5 ay arayla ikinci saldırı: İş yeri sahibi yaralandı

Sultangazi’de gece saatlerinde silah sesleri yankılandı. Hedefte yine aynı mahalle ve aynı esnaf vardı. Maskeli saldırganların sokak ortasında gerçekleştirdiği eylem sonrası bölge abluka altına alınırken, saldırının kronik bir husumetten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

MASKELİ SALDIRGANLAR DEHŞET SAÇTI

Olay, saat 23.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi E Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 2 şüpheli marketin önüne gelerek içeriye 2 el ateş etti. Saldırıda market sahibi E.C., bacağından ve kasığından aldığı kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar yaya olarak kayıplara karıştı.

5 AY ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞTI

Saldırıya uğrayan marketin geçmişi ise dikkat çekti. İş yerinin yaklaşık 5 ay önce de benzer şekilde kurşunlandığı, mal sahibi E.C.'nin o dönem adli makamlara başvurduğu öğrenildi. İddiaya göre, can güvenliği endişesi taşıyan esnafa emniyet güçleri tarafından bir süre koruma tahsis edilmişti.

POLİS KAÇANLARIN PEŞİNDE

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı E.C.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri market içerisinde ve çevresinde delil araştırması yaparken, polis ekipleri kaçan maskeli şüphelileri yakalamak için bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.