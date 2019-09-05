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Sultangazi'de aracı durdurup kurşun yağdırdılar!

Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:16
Sultangazi'de aracı durdurup kurşun yağdırdılar!

Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi. Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:16
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