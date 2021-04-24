Sultangazi Belediyesi direklere monte edilebilir çöp kovası satın alacak
Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre direklere monte edilebilir çöp kovası satın alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Direklere Monte Edilebilir Çöp Kovası Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No.54 Kat:1 Sultangazi/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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