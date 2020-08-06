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Aktüel

Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:18:48 -
Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığınca oluşturulan ekipler, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, gün boyunca ilçedeki pazar yerleri, AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezi, hamam, spor salonu lokanta, restoran, kafe, kahvehane, park ve piknik alanları, konaklama tesisleri, çay bahçeleri, dernek lokalleri, sinema salonları, düğün ve nikah salonları, taksi ile şehir içi ve şehirler arası otobüs ve minibüsleri denetledi.

Denetimlerde hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sultanbeyli Kaymakam Vekili Meftun Dallı, Belediye Başkan Vekili Gülten Terzi, belediye başkan yardımcıları ile ilgili birim amirleri de denetimlere katıldı.

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