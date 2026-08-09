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Yerel Sultanbeyli'de Kazadan Sonra Alev Alan Otomobilde Arbede
Yerel

Sultanbeyli'de Kazadan Sonra Alev Alan Otomobilde Arbede

Yeniakit Publisher
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Sultanbeyli'de Kazadan Sonra Alev Alan Otomobilde Arbede

Sultanbeyli'de gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan otomobil alev aldı. Otomobildeki iki kişi ile minibüs sahipleri arasında arbede yaşandı. Yaralananın olmadığı olayda, şüpheliler kaçarken itfaiye yangını söndürdü, polis kaçanları arıyor.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan otomobil alev aldı. Otomobildeki iki kişi ile minibüs sahipleri arasında arbede yaşandı. Yaralananın olmadığı olayda, şüpheliler kaçarken itfaiye yangını söndürdü, polis kaçanları arıyor.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde park halindeki minibüse çarparak alev alan otomobildeki iki kişi ile minibüs sahipleri arasında arbede yaşandı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PFA 510 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyrederken park halinde bulunan minibüse çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, kazayı fark eden minibüs sahipleri ile otomobildeki iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda minibüs sahipleri otomobildekilere saldırdı. Kavganın ardından otomobildeki şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı.

?İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralananın bulunmadığı olayla ilgili polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

? Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Yiğit Özcan, "Biz evimizde oturuyorduk. Çok büyük bir ses geldi. Kaza sesiydi zaten camdan baktığımızda arabanın yandığını gördük. Geldik zaten arabayı süren kişiler kaçmış. İtfaiye ekipleri geldi. Arabayı söndürmeye başladılar" şeklinde konuştu.

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