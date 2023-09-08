Sultanbeyli'de iki kardeşe silahlı saldırı: Yeğenlerini kurşun yağmuruna tuttu

SULTANBEYLİ'de otomobilde bulunan iki kardeş silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı çocukların amcasının yaptığı iddia edildi.

Olay, 12.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler amcaları Kasım Bulut ile caddede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar daha sonra araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut otomobilleriyle bir sokağa girdi. Amcaları Kasım Bulut (59)'da kullandığı servis minibüsüyle sokağa geldi. Aracından inen Kasım Bulut silahla yeğenlerinin bulduğu otomobile ateş etmeye başladı. Saldırının ardından Kasım Bulut olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan iki kardeş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Hakkı Bulut (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Resul Bulut (28)'un tedavisi devam ediyor.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN AMCA HER YERDE ARANIYOR



Edinilen bilgilere göre, Kasım Bulut'un kızının ölen İsmail Hakkı Bulut ile ağır yaralı Resul Bulut'un ağabeyi ile evli olduğu ve iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Kasım Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı. Resul Bulut'un da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

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