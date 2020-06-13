Sultanbeyli'de çıkan yangını itfaiye söndürdü: Vatandaşlar gözyaşları içinde izledi
Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangında yapı içinde kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tek tek dışarı çıkarıldı. Yangına ekipler tarafından müdahale edilirken, vatandaşlar yanan evlerini panik ve gözyaşı içinde izledi.
Sultanbeyli’de saat 11.15 sıralarında iddiaya göre, iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki bir apartman ile işyerinin çatısına daha sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
Vatandaşlar, yanan evlerini panik ve gözyaşları içerisinde izledi. Bazı vatandaşlarda da yangını söndürmek için hortumlarla su sıkarak müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaydı ya da yaralanma olmadı.