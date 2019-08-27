Sultanbeyli'de çatışma çıktı! Yaralılar var İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde amca çocukları arasındaki husumet silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ayrıntılar geliyor...

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