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Aktüel Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 04:30:15 -
Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları için boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Battalgazi Mahallesi Rehavet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatıdaki alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Binadakilerin kolon güçlendirme çalışmaları için bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.

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