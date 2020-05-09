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Aktüel

Sultanbeyli Kaymakamlığından vatandaşlara hijyen seti

Yeniakit Publisher
2020-05-09 19:18:00 -
Sultanbeyli Kaymakamlığından vatandaşlara hijyen seti

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığınca, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen seti dağıtıldı.

Kaymakamlık, "Şefkat Eli Projesi" kapsamında Darülaceze Vakfının destekleriyle koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşın evlerine hijyen seti ulaştırıyor.

İlçe Kaymakamlığının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün de onlarca eve hijyen kiti dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle içerisinde kolonya, sabun, kağıt havlu, şampuan, sabun ve deterjan bulunan yüzlerce hijyen seti hazırladıklarını belirterek, bunları 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan yüzlerce aileye ulaştırdıklarını aktardı.

Kubilay, çok büyük bir salgınla karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte devletimizin aldığı tedbirlere uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize dönebiliriz. Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu olarak bugüne kadar 8 bin 562 çağrı aldık ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda, hijyen seti ve maaş çekme taleplerini en hızlı şekilde gerçekleştirdik. Yaşlılarımız kendilerini yalnız hissetmesin, bizler onların her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

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