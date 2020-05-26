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Aktüel

Sultanahmet Camii dezenfekte edildi

İstanbul’un tarihi camilerinden Sultanahmet Camii 29 Mayıs’ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:54:18 -
Sultanahmet Camii dezenfekte edildi

İstanbul’un tarihi camilerinden Sultanahmet Camii 29 Mayıs’ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları belirli aralıklarla rutin olarak sürdürülecek.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 29 Mayıs Cuma günü belirlenen şartlara uygun olarak yeniden ibadete açılacak. Korona virüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı mekan ve toplu taşıma araçlarını da düzenli olarak dezenfekte eden Fatih Belediyesi, yeniden ibadete açılacak camilerde de dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Belediye ekipleri ilçedeki tüm camileri dezenfekte ediyor. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları, camilerin açılmasının ardından da rutin olarak sürdürülecek.

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