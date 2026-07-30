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Gündem Erdoğan’a çelme takmaya çalışmasaydı yazamazlardı! Cumhuriyet'in bu haberinde Davutoğlu'nun payı var
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Erdoğan’a çelme takmaya çalışmasaydı yazamazlardı! Cumhuriyet'in bu haberinde Davutoğlu'nun payı var

Yeniakit Publisher
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Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti'yi bölmek için kurduğu Gelecek Partisi'ni kapatmak zorunda kalan Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'na Cumhuriyet'in haberi üzerine tepki gösterdi.

Akit TV ekranlarında yayımlanan Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için kurduğu Gelecek Partisi'ni kapatmak zorunda kalan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetlerinden CHP’nin siyasi umutlarına kadar pek çok konunun arkasında Davutoğlu'nun izlendiği siyaset anlayışının olduğunu söyledi.

"Cumhuriyet Gazetesi bu başlığı atabiliyorsa sorumlusu Davutoğlu'dur"

Cumhuriyet Gazetesi’nin Kadıköy'deki cami projesine ilişkin haberine dikkat çeken Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Cumhuriyet Gazetesi... Bakın; 'Kadıköy'e camide ilk kazma vuruldu.' Buradaki haber. Eğer bu haberi hâlâ Cumhuriyet Gazetesi yapmaya cesaret edebiliyorsa, Ahmet Davutoğlu'nun da bunda payı vardır. Eğer Ahmet Davutoğlu 2016'da 'Bırak' dediklerinde bırakıp, 'Ama ben Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapmaya devam ediyorum' demiş olsaydı; Gelecek Partisini kurup CHP'ye iktidar olma umudu yeşertmeseydi, şimdi Cumhuriyet Gazetesi bu başlığı atamazdı. Benim kanaatim o."

"Yolsuzluklara rağmen muhalefete umut verdiler"

Karahasanoğlu, boğazına kadar yolsuzluk çamuruna batan muhalefetin iktidar olma arzusunu Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi liderlerinin izlediği politikalara bağladı.

 Karahasanoğlu; "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan minnacık bir ümit varsa sorumlusu Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu'dur," diyerek adı geçen liderlerin muhalefet blokunu güçlendirdiğini ifade etti.

"Rüşvet, yolsuzluklara bulaşmış adamlara ümit vermiştir Ahmet Davutoğlu," ifadesini kullanan deneyimli gazeteci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliklerine yönelik basında yer alan eleştirel haberlerin arkasında da yine bu siyasi yaklaşımın olduğunu öne sürdü.

 

"Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalıştılar"

Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma sürecine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine değinen Karahasanoğlu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Ben Ahmet Davutoğlu işte siyaseti bıraktı, 'Aaa işte yenildi, mağlup...' demiyorum. Bu haberlerin de az veya çok müsebbibi Ahmet Davutoğlu'dur; onun gibi Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışan insanlardır. Türkiye'nin siyasetinde yapılan şeylerin içerisinde en iyisini yapan Tayyip Erdoğan'dır. Daha iyisini yapabilmesi için biz de onun yanında durmaya ve siyasete destek vermeye devam edeceğiz."

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