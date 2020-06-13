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Aktüel

Sultan Sazlığı’ndan kesilen kamışlardan yapılan ürünler Avrupa’ya gidiyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde Sultan Sazlığı’ndan kesilen kamışlardan yapılan el emeği göz nuru ürünler, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gidiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:35:45 -
Sultan Sazlığı’ndan kesilen kamışlardan yapılan ürünler Avrupa’ya gidiyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde Sultan Sazlığı’ndan kesilen kamışlardan yapılan el emeği göz nuru ürünler, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gidiyor.


Develi ilçesinde Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nden elde edilen kamışlar, işlenerek Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Bölge halkının geçim kaynakları arasında bulunan kamışlardan plaj şemsiyesi, kamış hasır, yumuşak yer hasırları, kuş yuvaları, sepet çeşitleri, kedi ve köpek yuvası gibi bir çok ürün yapılıyor.


Kamışlardan üretilen ürünleri yurt dışına ihraç eden Musa Tuna, “Bu malzemeleri Sultan Sazlığı’ndan elde ettiğimiz kamışlardan yapıyoruz. Bunları İngiltere, Almanya, Hollanda’ ya gidiyor” diye konuştu.

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