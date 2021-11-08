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Medya Sultan Alparslan mezarı nerede? Sultan Alparslan türbesi, kabri nerede?
Medya

Sultan Alparslan mezarı nerede? Sultan Alparslan türbesi, kabri nerede?

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geçişinde önemli rol oynayan Sultan Alparslan’ın kabrinin nerede olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Alparslan'ın mezarı nerede? Sultan Alparslan'ın mezarlığı nerede nasıl gidilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 19:46:00 -
Sultan Alparslan mezarı nerede? Sultan Alparslan türbesi, kabri nerede?

Tarihi dizilerle birlikte milyonlar, tarihi kişi ve konuları yakından incelemeye başladı. Son olarak Sultan Alparslan’ın kim olduğu, mezarının nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

Sultan Alparslan mezarı nerede? Sultan Alparslan türbesi, kabri nerede?

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.

Alparslan'ın Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.

Merv neresi?

Merv,  Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergâhı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehridir.

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