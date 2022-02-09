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Gündem Sultan 2. Abdulhamid Han vefatının sene-i devriyesinde anılacak! Program sabah namazında Ayasofya'da başlayacak
Gündem

Sultan 2. Abdulhamid Han vefatının sene-i devriyesinde anılacak! Program sabah namazında Ayasofya'da başlayacak

Sultan 2. Abdulhamid Han Hazretleri, vefatının 104. sene-i devriyesinde Devlet-i Aliye Ocakları'nın düzenlediği etkinlikle anılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 19:55:00 -
Sultan 2. Abdulhamid Han vefatının sene-i devriyesinde anılacak! Program sabah namazında Ayasofya'da başlayacak

 Yeniakit.com.tr 

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdulhamid Han Hazretleri, 10 Şubat 2022 Perşembe günü Devlet-i Aliyye Ocakları'nın düzenleyeceği etkinlikle anılacak.

Ayasofya Camisi'nde sabah namazı buluşması

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu, Hanedan ailesinden Şehzade Harun Efendi, Şehzade Orhan Osmanoğlu ve Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu ile Devlet-i Aliyye Ocakları yöneticileri ve STK'ların katılacağı anma programı, Ayasofya Camisi'nde kılıncak sabah namazı ile başlayacak.

Saat 09:00'da Çemberlitaş Sultan Abdülhamid Han Türbesi ziyaretinin yapılacağı program, saat 12:00'de Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camisi'nde okunacak Mevlid-i Şerif ile devam edecek.

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