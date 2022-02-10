Süleymaniye’de de İBB eşkıyalığı!

Adalar’daki TÜGVA binasını yağmalayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Süleymaniye’deki İlim Yayma Vakfı’na ait inşaatı da yasadışı şekilde mühürlediği ortaya çıktı. Vakfa ait inşaat projesinin, İstanbul 1 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü ve Süleymaniye bölgesinin denetiminden sorumlu Fatih Belediyesi tarafından onaylandığı bildirildi. İddialar üzerine yerinde inceleme yapan Fatih Belediyesi ekiplerinin, herhangi bir usulsüzlük saptamamasına ve bu durumu da bir üst yazıyla İBB’ye bildirmesine rağmen, sırf şov yapmak için mühürleme işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi.

İBB’nin mühürleme işlemi keyfi

10 binlerce dar gelirli öğrenciye kucak açan İlim Yayma Vakfı’na ait Süleymaniye’deki öğrenci yurdunun yenileneme çalışmasıyla ilgili Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün başlattığı incelemede, projenin yasalara uygun devam ettirildiği, fonlu medyanın ve İBB’nin iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından CHP’li anakent belediyesine gönderilen yazıda, İBB’nin talebi üzerine “Yerinde yapılan incelemede; Koruma Kurulu onaylı projesine uygun olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu parselin bulunduğu alanda, Fatih 1/1000 K.A.U.I.P Plan notu ve yönetmelik hükümleri incelendiği zaman, çatı arası piyesi yapılamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm görülmemistir.

Ruhsat eki uygulama projesinin İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.07.2019 tarih ve 4135 sayılı kararı onaylı olduğu görülmüş olup, projenin ada avan projesi ve Fatih 1/1000 K.A.U.İ.P Plan notlarının “V-D-4. Çatılar” maddesi doğrultusunda hazırlandığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gerekli izinler alınmış

Yine aynı yazıda, Fatih Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan Süleymaniye’deki inşaata ilişkin arşiv kontrolünün de yapıldığı, ilgili vakfın inşaata başlanmadan önce 18.07.2019 tarihinde Koruma Bölge Kurulu’ndan, 25.06.2021 tarihinde ise Fatih Belediyesi’nden onay aldığı vurgulanıyor.

İlgili belgede bu durum şöyle izah ediliyor: “İmar arşiv dosyasında yapılan incelemede; İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.07.2019 tarih ve 4135 sayılı kararı ile onaylanmış uygulama projesine tarafımızca 25.06.2021 tarih ve 2021/E.330335 sayı ile yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. İlgi yazı gereği dosyasında, yapı ruhsatı ve ruhsata esas projesi üzerinde yapılan incelemede; 494 adaya ilişkin yenileme avan projesi 18.07.2019 tarih ve 4134 sayılı Kurul Kararı ve 09.10.2019 tarihli ve 167 sayılı FB Meclis Kararlarıyla uygun bulunmuştur.”

Beton döküldü yalanı

Sözcü, Cumhuriyet ve Karar gibi gazetelerle eş güdümlü hareket eden İBB’ye gönderilen cevap yazısında, basında tartışılan kalıpların üzerine beton dökülmediği ve hatta söküldükleri belirtildi. Yazıda “Bu durumda Başkanlığımızca yerinde yapılan tespitte kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda görülen parapet kalıplarının söküldüğü tespit edilmiş ve herhangi bir inşai faaliyete rastlanmamış olup, ilgili kurum ve kuruluşların kararına göre uygulama yapılacaktır.

Konuya ilişkin yapı ruhsatı, kurul kararları yazımız ekinde tarafınıza iletilmektedir” denildi. Yerinde tespit ve arşiv kontrolüne ilişkin yazının Fatih Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesine rağmen, İBB ekiplerinin apar topar mühürleme işlemi yapması skandal olarak yorumlandı.