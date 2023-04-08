Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama meydana gelmişti! İngiltere'den flaş Türk SİHA'ları iddiası

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldi. Kuzey Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nın Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada patlamanın yerel saatle 16.18'de meydana geldiği kaydedildi.

Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Söz konusu patlama Türkiye'nin Türk hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapatmasından günler sonra yaşandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel medya, patlamanın Suriye'de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin lideri Mazlum Abdi'ye yönelik bir Türk insansız hava aracı saldırısı olduğunu ileri sürdü.

Saldırı sırasında hedef alınan konvoyda Mazlum Abdi ile birlikte üç ABD askeri personelinin bulunduğu ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'a yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz." dedi.

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Açıklamasında Türkiye ve Mazlum Abdi'den bahsetmeyen Joe Buccino, "ABD personelinin emniyet ve güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz. ABD güçleri, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için yerel ortak güçleri desteklemek üzere Irak ve Suriye'de kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ancak Mazlum Abdi'nin patlama sırasında Süleymaniye'de olduğunu açıklayan SDG ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgesel yönetiminden yetkililer, Abdi'nin saldırının hedefi olduğu iddiasını yalanladı.

SDG yetkililerinden Fethullah el-Hüseyni de Abdi'nin "işine devam ettiğini ve Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğunu" söyledi.

Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin medya sorumlusu Lawk Ghafuri, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bir insansız hava aracı saldırısı olup olmadığını şu an için teyit edemediğini belirtti.

Ancak AP'ye konuşan Erbil'deki yerel yönetimden iki Kürt yetkili, patlamanın bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını söyledi. Yetkililerden biri, saldırının Abdi'yi hedef aldığını söyledi.

Türkiye'den henüz patlamayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise Süleymaniye'deki yerel yetkilileri suçladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 3 Nisan itibarıyla Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını bildirmişti.

Söz konusu kararın Süleymaniye'de "PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde" alındığını vurgulayan Bilgiç, kararın ilk aşamada 3 Temmuz'a kadar geçerli olmasının öngörüldüğünü, bu tarihe kadar yakından izlenecek gelişmeler ışığında kararın tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: Euronews