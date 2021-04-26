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Dünya 'Süleymani' sözleri İran'ı karıştırdı! Tepki gösterdi
Dünya

'Süleymani' sözleri İran'ı karıştırdı! Tepki gösterdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili sözlerine tepki verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:00:00 -
'Süleymani' sözleri İran'ı karıştırdı! Tepki gösterdi

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirmişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zarif'in eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Süleymani'nin cesaretiyle diplomasi yolunu açtığını savunan Kalibaf, "Süleymani'nin yokluğunda, birilerinin siyasi maksatlarına ulaşmak için fırsatçılık yapmasına ve ona eziyet etmesine izin vermeyeceğiz. Süleymani'nin tarihi rolünü tersyüz edemezler." diye konuştu.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, İranlı ekonomist Said Lilaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayınlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı da ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayınlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı. Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve İran'daki askeri yapı ile Süleymani'yi eleştirmişti.

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